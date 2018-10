Dit is het meest belangrijk voor Glennis Grace

Haar optreden in de finale wordt aangekondigd met een emotioneel filmpje waarin Glennis praat over haar zoontje Anthony. „Dat ik in de finale terecht ben gekomen, is magisch! Het betekent zoveel voor me. Zingen is als ademen voor me. Ik heb twee kanten: op het podium ben ik een zangeres, maar daarbuiten heb ik de belangrijkste verantwoordelijkheid: moeder zijn.”

Bekijk ook: Glennis schittert en krijgt zoen van Simon toe

Terwijl de muziek verder aanzwelt en er beelden worden getoond van Glennis en haar zoontje, wordt de zangeres ook steeds emotioneler. „Er is niets belangrijker. Hij is mijn leven, mijn leven! Zonder zijn steun stond ik hier waarschijnlijk niet. Ik kan zien dat hij trots op me is. Er is een kans dat ik dit ga winnen, dat geloof ik. Daar werk ik al heel mijn leven voor. Dit is mijn tijd, mijn moment. Wetende dat Tony er is, in het publiek, maakt dat ik me heel sterk voel. Ik wil winnen, voor hem.”

Bekijk ook: Zo reageerde de jury op Glennis Grace

Bekijk ook: Twitteraars gaan los op Glennis Grace