Hans Dulfer begint theatertour

De 78-jarige Dulfer stond in zijn lange carrière op alle mogelijke podia in binnen- en buitenland. Festivals, dancefeesten en kroegen kent hij van binnen en buiten, maar nog nooit speelde de vader van Candy Dulfer in het theater. In 2018 bracht hij na vijftien jaar weer een album uit, Duo Dulfer Directie, in samenwerking met drummer Cyril Directie.

Lead Belly werkte vanaf zijn vijftiende als muzikant in Louisiana, had op zijn zestiende twee kinderen en scheidde op zijn twintigste. Hij ontsnapte aan een chain gang, zoop iedereen onder tafel, belandde geregeld in de gevangenis maar zong zichzelf steeds weer naar de vrijheid. Dulfer plays Blues is vanaf oktober tot half maart te zien in theaters door het hele land.