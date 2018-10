Prins William naar Namibië, Tanzania en Kenia

William bereidt zich tijdens de reis voor op een internationale conferentie in Londen over de bescherming van dieren in het wild. Kensington Palace spreekt van een privéreis, maar als de prins toch in Afrika is, zal hij ook een aantal bezoeken afleggen namens koningin Elizabeth. Hij bezoekt daarnaast de Ierse Garde, een elite-eenheid van het Britse leger, die in Kenia bezig is met een training.

William zet zich al langer in voor het behoud van wilde dieren. Met zijn broer Harry en vrouw Catherine zette de prins United for Wildlife op. William is voorzitter van de campagne die verschillende organisaties verbindt in de strijd tegen stroperij.