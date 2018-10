Weer hoofdrol in Duitsland voor Willemijn Verkaik

Zij vertolkt vanaf dit najaar de hoofdrol van Sloane in de Duitse versie van de musical Bat out of Hell die op 8 november in première gaat in het Stage Metronom Theater in Oberhausen. Verkaik staat op het podium naast de Duitse musicalacteur Alex Melcher die haar man Falco speelt. De musical vertelt het liefdesverhaal tussen Strat, de onsterfelijke leider van een jonge rebellengroep, en Raven, de mooie dochter van de tirannieke heerser Falco.

Verkaik stond eerder langere tijd in het Metronom Theater in Oberhausen met de voorstelling Wicked, waarmee zij internationaal doorbrak. In Berlijn staat de Nederlandse actrice nog tot 7 oktober waar zij al bijna een jaar de hoofdrol speelt in de musical Ghost.

Bat out of Hell is een rockmusical geschreven door Jim Steinman en gebaseerd op het gelijknamige album van Meat Loaf. Het album leverde klassiekers op als Paradise by the Dashboard Light en You Took The Words Right Out Of My Mouth. De musical ging in 2017 in première in Londen en nu brengt Stage Entertainment de voorstelling ook naar Duitsland.

Naast Verkaik zijn ook de Nederlanders Robin Reitsma, Tom van der Ven, Carl van Wegberg, Aisata Blackman, April van Amelsvoort, Jolijn van de Pol en Sander van Wissen in de voorstelling te zien.