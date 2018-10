Lilly Becker verklaart bizarre naaktfoto

Fans en volgers stonden voor een raadsel, bij het zien van de ogenschijnlijk provocerende foto van Lilly Becker. De foto is van de zijkant genomen; de voormalige tennisvrouw zit naakt op haar knieën, haar borsten bedekt met haar handen. Maar het meest bizarre? Ze plaatste bewegende emoji’s van een hand die haar borsten betast en applaudiserende handen bij haar achterwerk. In de foto stond de tekst: ’Ben je nu boos?’.

Hoewel ze tijdens de scheiding al eerder liet merken dat ze liever los ging, dan te rouwen, sprong Lilly niet eerder zo erg uit de band. Fans vroegen zich dan ook af wat de voormalige tennisvrouw hiermee wilde zeggen. Was het een aanval op haar ex Boris Becker? Nu onthult ze de oplossing van het raadsel aan Bild. „Het was geen provocatie, richting niemand!”, vertelt ze. De foto zonder kleren was voor niemand specifiek bestemd. „Ik voelde me me simpelweg lekker en sexy in mijn vel. En dat laat ik ook graag zien.”

