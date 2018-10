’Eddie Murphy wordt chagrijnige oude man’

In de filmkomedie Grumpy Old Men uit 1993 spelen Jack Lemmon en Walther Matthau twee oudere buurmannen die al jaren ruzie hebben. De relatie van de twee mopperkonten verslechtert nog eens door de komst van een nieuwe buurvrouw. Twee jaar later kwam het vervolg Grumpier Old Men, met dezelfde cast.

Murphy, die eerder in remakes van bekende films speelde als Dr. Doolittle en The Nutty Professor, moet in de film een van de oude mopperkonten gaan spelen.