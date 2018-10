Concurrent Glennis mag met countrylegende Garth Brooks samenwerken

De 40-jarige verpleegkundige en pleegvader verpletterde de jury in de halve finale met zijn versie van Ain’t No Mountain High Enough. Het jurycommentaar was positief, en Simon Cowell liet weten hem en zijn familie - hij adopteerde zes pleegkinderen - het prijzengeld van harte te gunnen. Cowell gunde hem nog meer, want eerder al had hij countrylegende Garth Brooks benaderd om te vragen of hij een lied voor Ketterer wilde schrijven.

De prijzenwinnende Brooks reageerde afgelopen week in een videoserie op Facebook op het verzoek. „Ik heb Simon laten weten dat ik al lang niet de gelegenheid heb gehad om muziek te schrijven, ook niet voor iemand anders. We gaan een band voor je zoeken en dan zetten we je voor 85.000 van de liefste mensen voor wie je ooit hebt gespeeld en ze zullen massaal voor je vallen. Dit gaat goed worden.”

Michael Ketterer zingt technisch niet perfect, maar weet mensen wel te raken Ⓒ YouTube