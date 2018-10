Lady Gabriella Windsor is verloofd

Thomas zou zijn Gabriella, ook wel Ella genoemd door intimi, al in augustus ten huwelijk hebben gevraagd op het eiland Sark. De bruiloft staat gepland voor de lente van 2019.

De 37-jarige lady Gabriella werkt onder meer als journaliste. Ze is vijftigste in de lijn van de troonopvolging. Haar aanstaande is bevriend met prins William, heeft een relatie gehad met Pippa Middleton en werkt in de financiële sector.