Ellie Lust met pijn in het hart weg bij politie

In een interview met Het Parool, dat komend weekend verschijnt, vertelt Lust dat ze van de politieleiding moest kiezen voor haar politiewerk of haar televisiecarrière. Ze voelde zich daardoor voor het blok gezet. „Ik dacht: het kan toch niet wáár zijn, mijn pistool inleveren, en mijn legitimatie, en mijn uniform - ik zág het mezelf niet doen. Want ik bén toch van de politie? En ik wil niet zielig doen, maar ik wil wel eerlijk zeggen hoe het is gegaan. Het heeft me zo ontzettend veel pijn gedaan.”

Als ze zou blijven, kon ze sowieso geen woordvoerder meer zijn, maar werd er een andere functie voor haar gezocht. En dat heeft voor haar de doorslag gegeven. „Ik ben een integer mens en ik voel me niet integer behandeld.”

Lust heeft een lange carrière bij de Amsterdamse politie gehad. Ze begon in 1987, was onder meer wijkagent en ging in 2007 als woordvoerder aan de slag. Ze zette Roze in Blauw op, een netwerk van LHBT’ers bij de politie. Als woordvoerder was ze geregeld te zien in nieuws- en opsporingsprogramma’s.