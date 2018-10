Stemmen kan niet meer, nu moet Glennis afwachten

Glennis Grace kan nu niets anders meer doen dan afwachten Ⓒ Hollandse Hoogte

Terwijl Glennis Grace zich voorbereidt op de uitslag van America's Got Talent, zijn woensdag in de Verenigde Staten in de vroege ochtenduren de stembussen gesloten. Amerikaanse tv-kijkers konden sinds dinsdagavond twaalf uur lang stemmen op hun favoriete finalist.