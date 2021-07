Peter Blok en Bas Hoeflaak in de nok bij ’Trapeze’

Premium Cultuur

Recensie ’Hollandsch glorie’: Kleurrijke kijk op het verleden

Vanuit een knalgroen decor springt een stel mensapen het toneel op. Een in fel oranje geklede quizmaster (Thijs Römer) houdt ze enigszins in toom en heet het publiek welkom. Wat blijkt: we zijn bezoekers van een nationaal historisch museumpark en getuige van een theatershow over de geschiedenis van ...