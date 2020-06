Star Wars-acteur blij: eindelijk trouwring terug

Wright verloor de ring toen hij aan het zwemmen was bij Essex, op 1 juni. Het is Adam Ferguson, die onlangs met zijn metaaldetector de ring weer terugvond op het strand. Een beloning hoefde hij echter niet: hij geeft het geld aan de RNLI, een reddingsorganisatie op zee, en de NHS.

Rufus Wright verscheen in Rogue One: A Star Wars Story en in de Bond-film Quantum of Solace. Hij is getrouwd met actrice Melanie Gutteridge en ze hebben samen een zoon. Toen hij zijn trouwring verloor, kon hij zichzelf wel voor het hoofd slaan, vertelde hij aan de BBC. „Ik had hem vastgemaakt aan mijn korte broek, maar hij viel eraf in ondiep water. Ik heb meer dan een uur daarin rondgewroet, op handen en knieën, maar ik kon hem niet meer vinden. Ik baalde er flink van, maar mijn vrouw bleef maar zeggen: ’Het is maar een ding’.”