Jeff Goldblum smeekte om rol Jurrasic Park

Het personage, dat voor fans van Jurassic Park een onmisbaar deel is van de film, had bijna helemaal niet bestaan omdat de regisseur de rol niet nodig vond voor het verhaal. De acteur zei tijdens een Emmy-afterparty dat hij aan Spielberg vroeg om het licht te zien en hem een kans te geven. „Toen ik meneer Spielberg voor het eerst ontmoette, zei hij: ’Weet je, er komt een film aan en jouw rol zit niet in het nieuwe script.”

Maar Goldblum gaf niet op en overtuigde de Oscar-winnende regisseur om nog eens naar het script te kijken. Nu is Ian Malcolm niet meer uit het filmlandschap te denken en zijn zijn scènes meteen herkenbaar voor de miljoenen liefhebbers van de films. Het personage is zelfs zo iconisch dat er een standbeeld werd neergezet in een Londens park tijdens de 25e verjaardag van de film.