Sally Field doet boekje open over overleden Burt Reynolds

Volgens Field gedroeg Burt Reynolds controlerend, jaloers en vernederend tijdens hun stormachtige relatie. Ze hintte er volgens Daily Mail zelfs op dat hij haar fysiek mishandeld zou hebben. In haar nieuwe memoires schrijft ze namelijk dat hij, wanneer zij zich probeerde uit te spreken, ’zijn grip op haar verstevigde, soms letterlijk’.

Ook zou hij haar acteercarrière naar beneden halen. Zijn jaloezie uitte zich ook als er andere mannen in beeld waren. Dan zou hij haar in haar gezicht geknepen hebben en moest zij zeggen wie die man was. „Ik heb het meeste van mezelf geëlimineerd, werd een schaduw van mezelf, ik sloot me op achter mijn ogen, niet in staat om te spreken”, schrijft ze in het boek. Haar relatie met hem was een reflectie van die met haar stiefvader, tekent Sally op, die haar seksueel misbruikte van haar zesde tot haar veertiende. „Ik probeerde het te laten werken.”

Impulsief

De twee leerden elkaar in 1976 kennen toen hij haar vroeg voor een hoofdrol in Smokey and the Bandit. Was Sally zelf al enigszins beroemd door films als Gidget en Stay Hungry, Burt was op dat moment de grootste filmster ter wereld. Verwonderd ging ze akkoord. „Toen we elkaar ontmoetten, was het gewicht van zijn roem een manier voor hem geworden om alles om hem heen te controleren en vanaf het moment dat ik door de deur wandelde, was het zijn manier om mij te controleren.” Hun jarenlange relatie was dan ook impulsief en intens. „Met onze gebreken pasten we precies bij elkaar.”

Gezien de ferme beschuldigingen aan het adres van de eerder deze maand overleden acteur (82), is het geen wonder dat Sally Field stiekem opgelucht is dat hij niet meer leeft en haar boek niet kan lezen.