Snow Patrol onder de indruk van Glennis Grace

„Ik zag net Glennis Grace’ versie van ons liedje Run in America’s Got Talent. Wow!”, staat in een tweet van de band die is ondertekend door Lightbody. „Wat een geweldig optreden. Goed gedaan.”

Bekijk ook: Amerikaanse media lovend over Glennis

Glennis kon ook al rekenen op een staande ovatie van juryleden Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum en Howie Mandel. Cowell noemde haar optreden ’sensationeel’. Woensdagnacht wordt duidelijk of Glennis de talentenjacht heeft gewonnen.