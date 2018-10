André Hazes overdonderd door uitverkochte Ahoy-shows

De 24-jarige André is naar eigen zeggen trots, verbaasd en dolgelukkig dat er zo veel fans komen. „Toen ik vorig jaar mijn eerste twee concerten in Ahoy gaf, had ik niet durven dromen en hopen dat ik een jaar later vijf uitverkochte concerten achter mijn naam zou kunnen zetten”, zegt hij. „Het succes is overdonderend en ik ben er echt ondersteboven van.”

Het succes van zijn Ahoy-concerten smaakt naar meer, maar daar wil André nog niet aan denken. „De komende weken staan voor mij in het teken van deze drie concerten. Het moet perfect zijn. En daar doe ik alles voor.”