’As Burt Reynolds wordt uitgestrooid op zee’

Scurry was een middelbare-schoolvriendinnetje van het icoon uit Hollywood dat op 82-jarige leeftijd overleed na een hartinfarct. Zij en Reynolds zijn na de middelbare school bevriend gebleven, maar ze noemt hem in het interview ’de liefde van haar leven’.

Verder vertelt Scurry dat Reynolds eenzaam was in de laatste maanden van zijn leven en dat hij erg fragiel begon te worden. „Het was tijd voor hem om te gaan.”

Volgens RadarOnline plant de familie ook een afscheidsceremonie voor het publiek.