Camilla en Charles na veertien dagen herenigd

Camilla en Charles kunnen elkaar weer in de armen sluiten Ⓒ ANP

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla kunnen elkaar na veertien dagen weer in de armen sluiten. De hertogin van Cornwall zonderde zich de afgelopen weken af nadat de Britse troonopvolger besmet was geraakt met het coronavirus. Volgens Daily Mail mogen de twee sinds maandag weer in dezelfde ruimtes vertoeven op hun Schotse residentie Birkhall.