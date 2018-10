Meghan herenigd met trouwjurk

In de trailer die woensdag is vrijgegeven is te zien hoe Meghan de jurk weer ziet en nog eens bewonderend naar de details van haar sluier kijkt. „53 landen, jeetje”, zegt Meghan terwijl ze een stukje van de ruim vijf meter lange sluier vasthoudt. Daarmee doelt ze op de 53 bloemen die de sluier sieren als symbool van alle Gemenebest-landen.

Een woordvoerder van ITV bevestigt tegenover Fox News dat het de eerste keer was dat Meghan de jurk weer zag in voorbereiding op de tentoonstelling met de trouwkleren van Meghan en Harry die binnenkort te zien is. Het is ook de eerste keer dat de hertogin in een documentaire over de Britse koninklijke familie te zien is.

In het programma geeft Meghan inzicht in haar nieuwe rol op het wereldtoneel en haar toewijding aan de jongere generatie van het Gemenebest. Ook andere leden van het koningshuis komen aan het woord.