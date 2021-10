Premium Het beste van De Telegraaf

Starmaker John van Katwijk onthult ware ziel van showbizz

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

John van Katwijk tikt de zeventig aan en komt nu met een boek over zijn ongelooflijke carrière als ’starmaker’. En dat terwijl het, door zijn ernstige ziekte, bijna nooit verschenen zou zijn... Ⓒ ANP/HH

In de showbizzwereld is zijn naam net zo bekend als die van zijn sterren: Patricia Paay, Anita Meyer, Glennis Grace en René Froger. Artiestenmanager John van Katwijk was de starmaker van ons land, die zijn geheimen nu onthult in een lijvig boek dat door zijn ziektes met pijn en moeite tot stand kwam. Hoe Froger een ster werd, aan die liefde een einde kwam en wat André Hazes verkeerd doet, is nu te lezen voor iedereen, die - ondanks alle gevaren - ook de showbizz in wil…