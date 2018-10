Glennis Grace wil niet naar Songfestival

„Nee, dat roep ik al jaren”, antwoordt Glennis bij RTL op de vraag of ze er open voor zou staan. „America’s Got Talent zou ik ook maar een keer doen. Zeg nooit nooit, maar voor nu een dikke nee.”

Glennis Grace vertegenwoordigde Nederland in 2005 in Kiev met het nummer My Impossible Dream. Dat avontuur mislukte echter: ze strandde al in de halve finale.