Plagiaatclaim voor The Weeknd en Daft Punk

Op sociale media werd al geregeld geschreven over de gelijkenis van Starboy met Yooho. „Weeknd staat in zijn hemd! De melodie van Starboy is gestolen. Weeknd moet de credits geven aan diegene die zij toekomen. Dit meisje zong het liedje in 2009!”, aldus een luisteraar op YouTube.

Yasmina, die zichzelf beschrijft als ’een Somalisch-Amerikaanse dichter, zanger en liedjesschrijver’, zegt dat The Weeknd haar song leerde kennen doordat het populair was bij de ’Oost-Afrikaanse diaspora waaraan The Weeknd verbonden is’. Om het te bewijzen, haalde ze een Twitter-post aan van de zanger, wiens echte naam Abel Tesfaye is, over het missen van zijn ’Somalische buddies’.

Eigen platenlabel

Yasmina klaagt ook haar eigen platenlabel, The Squad en producenten William Uschold en Tyrone Dangerfeild aan, die zeggen dat ze de zaak met The Weeknd over Yooho hebben geschikt - en haar vervolgens buiten de deal hebben gelaten.

„The Squad is eigenaar van de muziek, Yasmina niet”, aldus advocaat Nai’il Benjamin in The New York Post.