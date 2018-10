'Grootse comeback ABBA loopt vertraging op'

ABBA kondigde in april aan om voor het eerst in 35 jaar tijd met nieuwe muziek te komen. In december zouden twee singles worden uitgebracht.

Eventueel uitstel zou een domper zijn voor de NBC en BBC. De zenders werken aan een speciale tv-uitzending waarin de liedjes voor het eerst te horen zijn. Deze zou rond de kerst worden uitgezonden.

ABBA is bekend van wereldhits als Dancing Queen, Waterloo en Mamma Mia. De groep won in 1974 het Eurovisie Songfestival en verkocht wereldwijd meer dan 370 miljoen platen. De groep stelde in 1983 een tijdelijke pauze in, maar zou daarna niet meer terugkeren.