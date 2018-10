Kookboek Meghan nu al een succes

Meghan stond aan de basis van het boek en schreef het voorwoord voor ’Together. Our Community Kitchen’. De opbrengst is bestemd voor de Hubb Community Kitchen in Londen, een moslim-cultureel centrum waar oorspronkelijk slachtoffers van de grote brand in de Grenfell Tower konden koken. De gemeenschappelijke keuken werd al enkele keren door de hertogin bezocht.

In de keuken ontstond saamhorigheid en gemeenschapszin, waarbij de vrouwen met zeer verschillende achtergronden hun ervaringen deelden en elkaar steunden. Bij een van haar bezoeken vroeg Meghan hoe vaak de keuken open was. Het antwoord ’twee dagen in de week’ beviel haar niet. „Waarom niet zeven dagen?” Daar was echter geen geld voor. „We kunnen een kookboek maken”, was daarop haar reactie. En zo geschiedde.

Het boek komt donderdag officieel uit.

