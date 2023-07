Harry Styles nodigt tennisster Svitolina uit voor concert

Ⓒ Getty Images

Tennisster Elina Svitolina kan misschien toch nog naar een optreden van de Britse popster Harry Styles. De Oekraïense tennisster had de twee kaartjes die ze had voor het concert van Styles in Wenen van afgelopen zaterdag via Instagram aangeboden, nadat ze de achtste finales op Wimbledon had bereikt. Die wedstrijd moest ze namelijk een dag later in Londen spelen.