Imagine Dragons en Post Malone bij AMA's

De drie artiesten maken ook kans om in de prijzen te vallen. Zo is Carrie Underwood genomineerd voor favoriete vrouwelijke country-artiest en Imagine Dragons voor artiest van het jaar en favoriete groep of duo in het pop/rock-genre. Post Malone maakt kans op wel zes prijzen, onder meer artiest van het jaar, favoriete mannelijke artiest in het genre pop/rock en favoriete album.

Wat nominaties betreft spannen Drake en Cardi B de kroon, zij hebben er ieder acht binnengesleept.

De AMA's behoren tot Amerika's grootste muziekprijzen waarbij het publiek de uiteindelijke winnaars kiest. De uitreiking is op 9 oktober.