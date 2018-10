Black Panther-regisseur aan de slag met Space Jam 2

The Hollywood Reporter noemt het aanstellen van Coogler een coup. Hij is momenteel een van de meest gewilde filmmakers na het enorme succes van Black Panther, dat wereldwijd meer dan een miljard dollar in het laatje bracht. Coogler werd zo in een klap de succesvolste zwarte regisseur ooit.

Over de komst van Space Jam 2 werd al jaren gespeculeerd. Het vervolg wordt gemaakt met basketballer LeBron James in de hoofdrol.

In het origineel uit 1996 was de hoofdrol voor Michael Jordan, die een team van Looney Tunes-personages leidde tegen een groep gigantische aliens. De film bracht wereldwijd 230 miljoen dollar op.