Georgina Verbaan wil graag roman schrijven

Georgina had afgelopen jaar tijd ingeruimd om te beginnen, maar dat lukte niet erg. „Je moet jezelf aan het werk zetten. Dat is wel even schrikken”, aldus de actrice. Waarschijnlijk komt er nu eerst een korte verhalenbundel. „Ik wil dat eerst in de vingers hebben.”

In haar bundel Iets om naar uit te kijken staan naast Georgina’s columns al drie korte verhalen. Het is na Loze ruimte uit 2016 haar tweede bundel.