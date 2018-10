1 / 2 1 / 2

Met in gedachte ’We’ll Meet Again’, het lied waarmee ANNEKE GRÖNLOH vaak haar optreden eindigde, wordt zij vandaag naar laatste rustplaats gebracht. Slechts haar kinderen, kleinkinderen en enkele goede vrienden zullen aanwezig zijn bij de begrafenis in Frankrijk. Annekes laatste wens gaat in vervulling: herenigd worden met haar in 2004 overleden man WIM-JAAP.