LeBron James in Space Jam II

Naast James is er ook een grote rol weggelegd voor Bugs Bunny, die eveneens te zien was in de jaren negentig-film. Springhill Entertainment, het productiebedrijf, maakte het nieuws bekend via Instagram. LeBron bevestigde dit later aan The Hollywood Reporter.

„De samenwerking met Space Jam is zoveel meer dan alleen een film. Ik wil dat kinderen het gevoel krijgen dat ze kracht hebben en nooit hun dromen moeten opgeven”, aldus de NBA-superster.

Fans zullen wel wat geduld moeten opbrengen, want de film komt waarschijnlijk pas in januari 2021 uit. Dit heeft te maken met het filmschema, dat gepland moet worden rondom het de basketbal-agenda van LeBron.