Snoop haalt uit naar Trump-stemmers én Kanye

„F*ck you and f*ck him”, aldus Snoop, toen hem werd gevraagd naar de huidige Amerikaanse president en zijn aanhangers.

Ook had de rapper weinig aardigs te zeggen over collega-rapper Kanye West, die meerdere malen openlijk zijn bewondering voor Trump heeft uitgesproken. „Tja.. Kanye... f’*ck you too! Hij zou in een zak gestopt moeten worden, want hij is net zo erg als al die andere Trump-fans.”

Kanye liet zich eerder lovend uit over The Donald: „We hebben beide de energie van een draak. Hij is mijn broer.”