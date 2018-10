Glennis Grace Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is Glennis Grace vannacht niet gelukt om bij de laatste vijf te eindigen bij talentenjacht America’s Got Talent, maar de Nederlandse liep evengoed met opgeheven hoofd het podium af. Zij had met het behalen van de eindstrijd haar doel, voet aan de grond krijgen in de VS, al bereikt.