’Wapenstilstand’ voor Brad en Angelina

Brad en Angelina zouden elkaar ’stiekem’ ontmoet hebben bij haar thuis. „Het was de eerste keer dat ze bij elkaar kwamen om dingen door te spreken en een beslissing te maken in het belang van hun zes kinderen. Het was een succes en ze willen dit graag voortzetten”, aldus de bron. „Angelina was klaar met moddergooien en wil graag met Brad tot een oplossing komen. Brad heeft al die tijd de vrede bewaard tussen hen en kijkt er naar uit om een rustigere situatie voor de kinderen te realiseren.”

Jolie vroeg op 20 september 2016 de scheiding aan van Brad en sindsdien leefde het voormalige glamourkoppel in onmin met elkaar. Angie beweerde dat Brad teveel dronk en drugs gebruikte, wat resulteerde in een ’vervelende verhouding met hun kinderen’. Volgens Brad is dit onzin en wil hij juist niets liever dan veel tijd met zijn kinderen doorbrengen, waartoe hij naar eigen zeggen ’prima in staat is’.