Glennis is Amerikaanse fans ’voor eeuwig dankbaar’

De Amsterdamse zangeres deelde kort na de finale op Twitter een video, waarin ze haar Amerikaanse fans bedankt. „America’s Got Talent is zó goed voor me geweest. En jullie ook. Ik hoop dat ik de harten van het Amerikaanse volk heb gestolen en ik ben ontzettend blij dat ik hier ben, in jullie land, om gewoon mijn ding te kunnen doen. Dat ik jullie mijn stem heb kunnen laten horen. Ik hoop jullie allemaal te zien bij mijn concerten in de nabije toekomst. Ik hou van jullie en bedankt dat jullie op mij hebben gestemd. Respect daarvoor”

Glennis is ook blij met de aandacht die ze kreeg voor haar optredens in de talentenshow. In het RTL Nieuws vertelt ze: „Ik heb zo mijn best gedaan om iets moois neer te zetten en dat zag ik ook aan de reacties in Nederland en overal. Voor mezelf heb ik het gevoel: ik heb het toch maar effe geflikt. Ik ben best wel trots op mezelf.”

De Amsterdamse zal het nu weer druk gaan krijgen met optredens in de Verenigde Staten en daarbuiten. „Nu zijn er echt wel vragen van het publiek wanneer ik ga toeren en niet alleen in Amerika. Dat vind ik zó vet!”

De zangeres eindigde vannacht tijdens de finale van America’s Got Talent niet bij de laatste vijf. Ze kreeg minder stemmen dan haar directe concurrent Brian Joseph King. De Canadees-Amerikaanse magiër Shin Lim is uiteindelijk de winnaar geworden van de talentenjacht. Hij mag niet alleen 1 miljoen dollar op zijn bankrekening bijschrijven, maar gaat bovendien een show in Las Vegas doen.