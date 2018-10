Nelly Frijda heeft geen spijt van Ma Flodder

„Ik wist natuurlijk van tevoren: als dat een succes zou worden, ben je de lul, zou ik bijna zeggen”, lacht ze. „Maar ik vond het geen reden om het niet te doen. En ik heb het ook heel leuk gevonden, want álles kon.” Frijda begon haar carrière in de jaren vijftig als model voor kunstschilders; daarna meldde ze zich aan voor de toneelschool. „Maar daar werd ik afgegooid: wegens gebrek aan talent en gebrek aan fantasie. Dat laatste vond ik eigenlijk het ergste, daar heb ik jarenlang onder geleden.”

Ⓒ ANP Kippa

Frijda wist echter wat zij wilde en ging audities doen; in 1954 werd zij aangenomen door Wim Kan voor zijn cabaret. „Ik heb nooit gedurfd te vragen wat hij eigenlijk in mij zag”, bekent ze. Daarnaast speelde de actrice in talloze musicals en toneelstukken, zoals Oliver en Anne Frank. „Het was heel leuk om te doen: hard werken voor heel weinig geld.”

Nep-Kalf

De onzekerheid bleef altijd, bekent ze, ondanks alle prijzen. Ze kreeg overigens nooit een Gouden Kalf, maar collega’s en vrienden gaven haar wel een nep-Kalf. „Van alle mensen die kwaad waren dat ik hem nooit gekregen had.” De actrice speelde haar laatste rollen bijna tien jaar geleden, in de voorstelling Mijn Huis Uit! van Paul Haenen en de musical Yab Yum. „Acteren vind ik nog steeds leuk”, bekent ze. „Het is leuk om je te verdiepen in een ander karakter en daar een levend persoon van te maken. En als dat lukt, dan ben je daar trots op.”

Flodder van regisseur Dick Maas, over een asociale familie die een huis krijgt in een villawijk, is een van de succesvolste Nederlandse film- en televisieseries aller tijden. De eerste film uit 1986 trok 2,5 miljoen bezoekers, een absoluut record. Er volgden twee filmvervolgen en vijf series. Ook zijn er nog steeds plannen voor een musical.