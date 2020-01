Powned-verslaggever Tom Staal: ’Tinder-dates haken af door mijn werk’

In PodBast vertelt de Utrechtse journalist dat hij over aandacht niet te klagen heeft, tótdat het andere geslacht erachter komt dat hij ’die Powned-verslaggever’ is. „De bekrompenheid is af en toe echt heel knap”, zegt Tom in gesprek met Bastiaan Meijer. „Ik ben al een tijdje vrijgezel, en het is ook wel de bedoeling dat ik dat nog even blijf, maar uiteindelijk kom je dan toch op een dating-app terecht.”

In het geval van Tom was dat Tinder. „En dan zijn er meisjes die mannen van 42 blijkbaar leuk vinden. Dit meisje wilde niet zozeer een leuke relatie, maar wel een leuke nacht... whatever, het is legaal, laat maar doen. Dus toen gingen we appen, maar na een uurtje zei ze: ’Nee... zeg me dat het niet zo is.’ Dus ik vraag wat er aan de hand is. Blijkt dat ze me had gegoogeld. ’Nee, dat kan ik niet’, zei ze.”

De rekening

Ook vrouwen met wie de verslaggever al meerdere dates heeft gehad, haken af wanneer hij over zijn werk begint. „Er was iemand met wie ik zelfs al had gezoend, een hartstikke tof wijf. Op een zondag gingen we eten en zei ik: ’Ik ga aan een nieuwe baan beginnen. Ik word verslaggever bij PowNews.’ Daarop antwoordde ze: ’Oké, dan wil ik niks meer met je te maken hebben.’ Ze vroeg de rekening en een minuut later was ze weg. Ik balen... je moet ook gewoon eerst met ze naar bed en dan pas vertellen wat je doet.”

Hij vervolgt: „Er zijn mensen die mijn werk haten, maar op het moment werk ik één, twee dagen voor GeenStijl. Mensen denken ook dat ik heel rechts ben, of zo. Nou, ik ben niet heel links en ook niet heel rechts. Ik denk dat ik de meest zwevende kiezer ben die ertussen zit. Maar ik ben wel hard en daar hebben mensen wat moeite mee.”