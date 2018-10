Nicolas Cage komt naar Leids Filmfestival

Dat heeft het LFF donderdag bekendgemaakt. Cage koos naar eigen zeggen voor een combinatie van „verloren klassiekers” en „persoonlijke favorieten”. De keuzes van Cage zullen op het Leiden International Film Festival één keer vertoond worden, als marathon. Deze zogenoemde Nic-a-thon is volgens het LFF een „uniek kijkje in het hoofd van de bijzondere acteur, en een gegarandeerde topavond voor zijn fans”.

Welke titels het precies zijn, maakt het festival binnenkort bekend. Cage werd bekend van rollen in filmsuccessen als The Rock, Face/Off, Con Air, National Treasure en Leaving Las Vegas. Voor die laatste rol, als suïcidale alcoholist, ontving de acteur in 1995 een Oscar.

De dertiende editie van het Leiden International Film Festival zal plaatsvinden van 2 tot 11 november. De tentoonstelling over Nicolas Cage in Film Museum Leiden gaat open op 24 oktober.