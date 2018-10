Khloé en Tristan samen terug naar Cleveland

Hoewel Khloé en basketballer Tristan roerige tijden doormaakten, vlak voordat ze beviel van True, lijkt alles nu weer koek en ei tussen de twee. Tristan zou in de maanden voorafgaand aan de geboorte meerdere malen zijn vreemdgegaan, wat een aantal dagen voor de bevalling uitkwam en breed werd uitgemeten in de pers.

Ondanks het advies van haar familie om Tristan aan de kant te zetten, bleef Khloé geloven in hun liefde en wilde ze hun relatie hoe dan ook laten slagen. De maanden die ze in Los Angeles hebben doorgebracht bij haar familie lijkt een goede zet te zijn geweest. „Het gaat heel goed met ze. Ze hebben hard aan gewerkt aan hun relatie deze zomer en zijn veel dichter tot elkaar gekomen. Hij moet in oktober weer basketballen, dus daarom gaan ze nu terug. Khloé zal haar moeder Kris, haar zussen en overige familie absoluut gaan missen. Maar ze wil haar eigen gezin laten slagen, ook al betekent dat dat ze ver weg zit van haar dierbaren”, aldus een bron.

„True zal niet opgroeien zonder haar neefjes en nichtjes. Khloé gaat vaak genoeg op en neer reizen om haar dochter dichtbij de familie te laten zijn.”