MAFS: Wel pure lust, helaas geen liefde

Maxime: meer oog voor Carlo dan voor Patrick... Ⓒ Videoland

Het zit erop, het eerste seizoen van Married at first sight: Second chance. Er waren kansen te over voor Marcel (42), Maxime (31) en Milly (32). Uiteindelijk was Marcel de enige die er eentje greep. Al leek hij meer door lust dan door liefde gedreven.