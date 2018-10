Roué Verveer zet al zijn shows op Spotify

Verveer speelt sinds 2002 avondvullende programma’s en biedt zijn volledige shows nu op Spotify aan zodat ze gratis kunnen worden gestreamd.

Roué Verveer staat bekend om zijn enthousiaste speelstijl en slimme improvisaties. Hij stond tien keer in de Ziggo Dome met Gabbers en heeft met zijn eerste boek Waarom? Daarom! een bestseller op zijn naam staan. Dit seizoen is hij met alweer zijn achtste soloprogramma, Heppie de Peppie, in de Nederlandse theaters te zien.

Zijn vorige cabaretvoorstellingen Ff Wat Anders, In Zeer Goede Staat, Mans Genoeg, Voorwaardelijk Vrij, Met Andere Woorden en RIP zijn nu op Spotify beschikbaar.