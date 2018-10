Ilse DeLange start met clubtour

Ilse stond de afgelopen jaren veel op podia in binnen- en buitenland met The Common Linnets, maar was weer toe aan het maken van eigen muziek. Haar nieuwe album Ilse DeLange kwam uit op 31 augustus.

De clubtour is inmiddels volledig uitverkocht. Fans kunnen haar in de laatste twee weken van oktober nog wel zien. Ze treedt dan op in Duitsland. Op 2 februari maakt Ilse haar debuut in de Ziggo Dome.

Coach

De zangeres heeft naast haar muzikale carrière niet stilgezeten. Als coach van The Voice Senior was de zangeres de afgelopen tijd regelmatig te zien op televisie. Daarvoor was ze coach in The Voice of Holland en The Voice Kids.

Vorig jaar kreeg Ilse een eigen programma bij AVROTROS. In Ilse’s Veranda bezochten Nederlandse artiesten Ilse in de geboortestad van de countrymuziek, het Amerikaanse Nashville. Daar maakten ze samen muziek. Nashville is ook de titel van een Amerikaanse dramaserie, waarin Ilse in seizoen acht een rolletje speelde.