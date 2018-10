Glennis op drempel van carrière in VS

Glennis Grace staat door haar prestaties in America's Got Talent aan de drempel van een carrière in de Verenigde Staten. Ⓒ ANP Kippa

Amsterdam - Ze heeft weliswaar niet gewonnen, maar door haar indrukwekkende optredens en daarop volgende finaleplaats in America’s Got Talent staat Glennis Grace wél volop in de spotlights in Amerika. Glennis staat daardoor op de drempel van een carrière in het land van de onbegrensde mogelijkheden. Verschillende Nederlandse artiesten gingen de Amsterdamse zangeres voor, maar niet allemaal met het gewenste succes.