Boris en Lilly Becker strijden om zoon

Boris en Lilly stonden woensdag voor de rechtbank in Londen in verband met het zorgrecht voor hun zoon. Terwijl Boris voor de achteringang koos, liep Lilly vastberaden via de hoofdingang het gerechtsgebouw in. Amadeus woont momenteel nog bij Lilly, maar officieel is er nog niets besloten over de voogdij. Vooralsnog lijken de twee daar ook nog geen overeenstemming in te vinden, want ook hun zoon werd woensdag opgeroepen door de rechtbank.

Zowel Lilly als Boris hebben nog niet officieel gereageerd op de rechtszaak, maar ze uiten zich wel op sociale media. Lilly plaatste woensdag op haar Insta Story een cryptische reactie. „Niet vandaag satan! Niet vandaag! De duivel fluisterde in mijn oor: ’Je bent niet sterk genoeg om deze storm te weerstaan’. Waarop ik terug fluisterde: ’Dat ben ik wel’.”

Ook Boris besloot zijn gevoelens van zich af te schrijven op Instagram. „Er komt een moment in je leven dat je wegloopt van alle drama en de mensen die dit creëren. Je omringt jezelf met mensen die lachen. Vergeet het slechte en focus je op het goede. Houd van de mensen die jou goed behandelen en bid voor de mensen die dat niet doen. Het leven is te kort om niet gelukkig te zijn.”

Ⓒ Instagram