Gordon zoekt nieuwe collega

Robert ten Brink is het vaste gezicht van de jury. „Zijn schat aan ervaring met reality, dating- en gameshows maken hem tot de ideale juryvoorzitter”, zo meldt RTL. Hierin staan steeds twee andere door de wol geverfde collega’s hem bij. Onder anderen Bert van Leeuwen, Jan Versteegh, Carlo Boszhard, Kim-Lian van der Meij, Astrid Joosten en Ron Brandsteder maken hun opwachting als gastjuryleden.

In elke uitzending gaan de talenten het duel met elkaar aan. De opdrachten zijn geïnspireerd op bekende televisieprogramma’s van vroeger en nu, zoals Man bijt Hond, Lingo en Rad van Fortuin. Per opdracht deelt de driekoppige jury rapportcijfers uit. Uiteindelijk komen de twee grootste talenten in de finale uitzending op 11 november. De winnaar krijgt een presentatiecontract van een jaar bij RTL.