17-jarige zoon prinses Cristina verlaat ouderlijk huis

Pablo Urdangarin, de tweede zoon van de Spaanse prinses Cristina en haar sinds deze zomer in een Spaanse cel verblijvende echtgenoot Iñaki Urdangarin, heeft het ouderlijk huis in Genève verlaten om te gaan handballen in Duitsland. Hij treedt daarmee qua sport in de voetsporen van zijn vader die voor Spanje uitkwam bij de Olympische Spelen.