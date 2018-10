’Politiebond woedend om vertrek Ellie Lust’

Jan Struijs, voorzitter van de politiebond, heeft zich in de talkshow van Twan Huys boos uitgelaten over het vertrek van Ellie Lust bij de politie. Ze werd gedwongen te kiezen voor haar politiewerk of haar televisiecarrière en koos uiteindelijk voor het laatste. De doorslag was dat Lust sowieso geen woordvoerder zou kunnen blijven als ze bij de politie zou blijven.

„Een half jaar geleden al heeft Ellie contact met ons opgenomen dat het niet goed gaat bij de politie,” reageert Struijs. „Ze had van haar bazen te horen gekregen dat zij vonden dat de bijzaken hoofdzaak is geworden. De media-optredens waren zo veel dat het niet meer in balans was.”

Koreaanse vrijwilligheid

Struijs denkt dat ze daar mogelijk wel gelijk in hebben. „En Ellie zelf zei ook: ’Als jullie dat vinden, maar tegelijkertijd ben ik in die programma’s ook een boegbeeld van de politie.’ Die mening deel ik met haar. Vanaf die tijd heeft ze zich constructief opgesteld om de balans te vinden en daar heeft ze zich zeer integer in gedragen, maar de deur werd dichtgegooid. Ze kon letterlijk haar spullen inpakken en op een andere plaats werken.”

Haar vertrek is een soort ’Koreaanse vrijwilligheid’ volgens Struijs. „Er is veel druk op haar gezet en wij hebben er namens de politiebond een advocaat op gezet om te bemiddelen. Het leek even goed te gaan, maar vorige week belde ze dat ze het echt niet meer zag zitten en voor de mediakant zou kiezen. Ze moet nu tot zichzelf komen en is boos, gegriefd, verdrietig. Alles wat erbij komt kijken.”

"Het domste is wat de nationale politie kan doen"

Ook Struijs is van slag. „Ik vind dit niet goed! Zij is echt een boegbeeld!”, reageert hij boos. „Ze doet drie dingen die heel belangrijk zijn, waar ze zich heel haar leven voor heeft ingezet. Eén: ze is met roze-in-blauw echt een frontvrouw voor de gay community bij de politie. Dat heeft deuren open gezet, waardoor heel veel goede mensen bij de politie zijn gekomen. Ten tweede moeten we haar rol bij de opsporingscommunicatie niet onderschatten. Ik heb zelf dertig jaar bij de recherche gewerkt en je bent veel afhankelijk van het publiek. Zij heeft er met collega’s voor gezorgd dat wij een van de beste opsporingscommunicaties hebben in West-Europa. Het derde is dat zij een brug naar de burger heeft geslagen. Die heeft ze meegenomen in de complexiteit van het politiewerk. We werden daardoor op een goede manier neergezet dat je soms binnen een seconde een besluit moet nemen of je wel of niet schiet.”

Twan vat zijn betoog samen door te stellen dat dit mogelijk wel het domste is wat de nationale politie kan doen. „Je gooit iemand weg die fantastische pr levert voor de politie.” Struijs kan niet anders dan dit bevestigen. Hij is dan ook van plan opnieuw in gesprek te gaan met de politie. De deur moet volgens hem openblijven staan voor Lust en hij vindt dat zij het boegbeeld moet blijven.

