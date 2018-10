Hoofdredacteur Kro-Ncrv vertrekt

Laroes maakte het nieuws zelf bekend op Twitter: ’Persoonlijk/professioneel nieuws: Kro-Ncrv wil op enige termijn nieuwe hoofdredacteur. Mijn interim-periode is op 1 jan voorbij. Trots op de makers hier!’

Hij werd in 2016 aangesteld als interim-hoofdredacteur voor de afdeling journalistiek. Jinek groeide vervolgens uit tot een groot succesnummer, later werd ook de dagelijkse talkshow M met Margriet van der Linden gemaakt door de omroep.

Maar actualiteitenprogramma’s, als het geschrapte Brandpunt+ en De Monitor, vaarden minder wel onder Laroes. Er worden 24 van de veertig journalistieke banen geschrapt.

Iets waar hij moeite mee had, vertelde hij aan Villamedia. „De NPO besluit een dat een programma stopt en wij, de omroep, hebben te maken met de arbeidsrechtelijke gevolgen. Dat zit op de een of andere manier niet goed. Het systeem is op deze manier onbevredigend.”

Laroes wordt vanaf 1 januari 2019 opgevolgd. Door wie, is nog niet bekend. Eerder was hij negen jaar hoofdredacteur van het NOS Journaal.

De Kro-Ncrv reageert op het vertrek: „Hans Laroes was free-lance bij ons als hoofd journalistiek. Per 31 december komt er een einde aan die opdracht. Vanzelfsprekend zullen we op zoek gaan naar een opvolger.”