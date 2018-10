Boef rapt Rolls Royce bij elkaar

De rapper heeft vrienden en vijanden, maar het legt hem geen windeieren... „Living my life to the fullest”, schrijft Boef op Instagram bij een foto waarop hij op zijn nieuwe auto zit. En het is niet zomaar een auto, de rapper heeft een matgrijze Rolls-Royce Wraith gekocht. Boef is niet de eerste bekende eigenaar van de bolide. De bolide was voorheen in het bezit van voetballer Eljero Elia.

Naar verluidt stond de auto te koop voor 255.500 euro, de nieuwprijs ligt rond de 430.000 euro.

Eerder deze week kwam Boef nog in opspraak, nadat hij een optreden abrupt stopte. Hij vormde de hoofdact van het tweedaagse festival Strooipop, maar liep weg toen in de eerste vijf minuten van zijn optreden een glas bier naar zijn hoofd werd gegooid.