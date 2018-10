Anne Wil Blankers terug op de planken

Na een korte periode van afwezigheid keert Anne Wil Blankers in goede gezondheid terug naar het theater voor het stuk Driving Miss Daisy van Alfred Urhy. „Ik voel me vereerd om deze prachtrol in zo’n sterk stuk te mogen spelen. Ik verheug me er enorm op om weer in het theater te staan”, vertelt Blankers.

In 1988 won Driving Miss Daisy de Pulitzer Price voor Beste Drama. De verfilming ontving drie Oscars.

Driving Miss Daisy gaat over Miss Daisy die een nieuwe chauffeur krijkgt nadat ze haar auto total loss heeft gereden. Tot afgrijzen van Miss Daisy heeft deze chauffeur niet alleen een ander geloof, maar ook een andere huidskleur. In de beschutte vier vierkante meter van de auto worden hun verschillen geleidelijk minder voelbaar en ontstaat er tussen de koppige dame en haar chauffeur een bijzondere vriendschap. Samen banen zij zich een weg tussen vooroordelen, racisme en ouder worden.