Ex-prins Nicolae kiest vorstelijke bruiloft

De kerkelijke inzegening van het huwelijk is een besloten bijeenkomst, zo maakte Nicolae bekend. Hij arriveert zondagmiddag even voor half drie met zijn bruid Alina-Maria Binder, met wie hij overigens vorig jaar al voor de wet is getrouwd, bij Biserica Sfantul Ilie in het bergstadje ten noorden van Boekarest.

Na de religieuze plechtigheid maakt het bruidspaar een korte rijtoer. „Niet met een koets, maar in een passende auto”, aldus Nicolae eerder deze week tijdens een persconferentie. De rit gaat van de kerk naar het Casino, waar het huwelijksfeest en de receptie worden gehouden. Nicolae en Alina verschijnen daar ook even op het balkon, in de hoop en verwachting dat er voldoende belangstellenden zijn om hen toe te zwaaien.

Over gasten heeft Nicolae nog niets laten weten. Hij was al blij dat zijn zus had toegezegd te zullen komen. De verwachting is dat de rest van de koninklijke familie, inclusief zijn moeder prinses Elena en tante Margareta, zullen wegblijven. Margareta heeft de uitnodiging van haar neef ongeopend geretourneerd.